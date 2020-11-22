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عمرو الجنايني يٌكذب كهربا بشأن أزمة محمد فضل

عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
 
الأحد، 22-11-2020 10:28 ص إيمان هاني


أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أنه تم تجديد اتحاد الكرة استعداد لاحتفالية 100 سنة كرة.
وأضاف  خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، قائلا:" لا توجد سجلات في اتحاد الكرة تثبت خروج أو دخول أي كئوس".
وعما حدث بين كهربا لاعب الأهلي ومحمد فضل، عضو اتحاد الكرة، قال: "شدة بسيطة بين لاعب كرة، وعضو اتحاد الكرة والعلاقة بينهم لا يوجد أفضل منها والموضوع اتلم في 5 دقائق".
أوضح أنه كهربا قال لمحمد فضل "انت أخويا الكبير وأنا بعتذرلك، وفضل قاله أنت أخويا الصغير".

 

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