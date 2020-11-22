عمرو الجنايني يٌكذب كهربا بشأن أزمة محمد فضل

الأحد، 22-11-2020
10:28 ص
إيمان هاني
أكد
عمرو الجنايني
، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أنه تم تجديد اتحاد الكرة استعداد
لاحتفالية 100 سنة كرة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج
"على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد
، قائلا:" لا توجد سجلات في
اتحاد الكرة تثبت خروج أو دخول أي كئوس".
وعما
حدث بين كهربا
لاعب الأهلي ومحمد فضل
، عضو اتحاد الكرة، قال: "شدة بسيطة بين لاعب
كرة، وعضو اتحاد الكرة والعلاقة بينهم لا يوجد أفضل منها والموضوع اتلم في 5 دقائق".
أوضح
أنه كهربا
قال لمحمد فضل
"انت أخويا الكبير وأنا بعتذرلك، وفضل قاله أنت أخويا
الصغير".