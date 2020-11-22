رضا عبد العال لـ باتشيكو: خد بالك .. موسيماني كان عاملك خدعة في ماتش امبارح

الأحد، 22-11-2020
08:48 ص
المصريون
حذر رضا عبد العال
- المدير الفني لنادي طنطا - جماهير نادي الزمالك من الفرحة والاطمئنان إلى المستوى السيء الذي ظهر به الأهلي في مباراته مع أبو قير للأسمدة.
وطالب رضا عبد العال
في مقطع فيديو له بعدم الانخداع في مستوى الأهلي ، قائلا: الراجل موسيماني
دا مش سهل .. هو امبارح كان بيخفي طريقة لعبه عشان لو حد من نادي الزمالك اتفرج على الماتش ميعرفش هو عايز يلعب ازاي.
وأضاف: موسيماني
هو اللي طلب من لعيبة الأهلي تلعب بالشكل دا عشان الإصابات .. طلب منهم يلعبوا على قد المباراة بعد تسجيل الهدفين.
وتابع: الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باتشيكو
زمانهم سجلوا مباراة الأهلي عشان يتفرجوا عليهم .. والمباراة كلها تمويهات .. موسيماني
بيموه كل أوراقه وكل اللي عمله في الماتش امبارح مجرد تمويه على خطته الحقيقية.