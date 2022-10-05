محمود علاء يرد لأول مرة عن تسبب «القاضية ممكن» في رحيله عن الزمالك

الأربعاء، 05-10-2022
09:36 ص
علق محمود علاء
، مدافع نادي الزمالك
، المُعار إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري،
على أنباء تأثير الهدف المعروف بـ"القاضية ممكن
" لمحمد مجدي أفشة لاعب
الأهلي، على مستواه خلال الفترة الماضية ورحيله عن القلعة البيضاء.
وقال محمود علاء
في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على إم بي سي مصر: “موضوع
القاضية ممكن
مأثرش عليا خالص، خسارة البطولة هي اللي أثرت عليا”.
وتابع محمود علاء
: “أنا مش بحب أتكلم في حاجات فرعية، خسارة البطولة هي من
أثرت على نفسيتي، ومش محتاج أرد على حد أنا أكبر من كدا”.
وأضاف محمود علاء
: “قررت الرحيل عن نادي الزمالك
منذ فترة ولكنني لم أكن
سأفعل ذلك إلى برضاه ولذلك خرجت من أجل اللعب فقط”.
وأكمل محمود علاء
: “أنا مش موظف علشان أروح التمرين وأمشي، وأرفض الحديث عن
عدم مشاركتى فى الزمالك
مع فيريرا، ولم أفتعل مشكلة مع الفريق”.
واختتم: “سعيد بالانتقال لنادى بحجم جماهيرية الاتحاد السكندرى للحصول على
فرصة المشاركة، بجانب ترحيب إدارة الاتحاد والجهاز الفني بوجودي”.