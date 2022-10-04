الزمالك يتعاقد مع «خليفة محمد صلاح» 5 مواسم

الثلاثاء، 04-10-2022
02:37 م
أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، حصول نادي الزمالك
، على توقيع يوسف
حسن، لاعب وادي دجلة، والملقب بـ “خليفة” محمد صلاح، لمدة 5 مواسم.
وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس
بوك”:" الزمالك
يحصل على توقيع يوسف حسن لمدة 5 مواسم، والإعلان عن الصفقة
خلال الساعات القليلة المقبلة".
وكان يوسف حسن، أكد وجود مفاوضات بين الزمالك
ووادي دجلة، للتعاقد
معه خلال
الميركاتو الصيفي.
وأشار يوسف حسن، أن ارتداء قميص نادي الزمالك
شرف لأي لاعب.
يذكر أن يوسف حسن “خليفة محمد صلاح
” كان قريبا من الانضمام إلى النادي
الأهلي خلال خلال الميركاتو الصيفي
الماضي، عندما كان متواجدا في نادي المقاولون العرب، لكن اللاعب انتقل إلى وادي
دجلة في النهاية.
وتألق يوسف حسن مع منتخب مصر للشباب، فى بطولة كأس العرب الأخيرة التي
أقيمت “مؤخرا” في المملكة العربية السعودية، والتي حصد الفراعنة فيها المركز
الثاني عقب الخسارة أمام الأخضر السعودي بركلات الجزاء الترجيحية الترجيح.