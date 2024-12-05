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أحمد شوبير يكشف مفاجأة عن سبب استبعاد نجله من قائمة الفريق أمام أورلاندو

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الخميس، 05-12-2024 01:21 م

 

علق الإعلامي، أحمد شوبير، على استبعاد نجله مصطفى شوبير، من قائمة الأهلي المتجهة إلى جنوب أفريقيا، لموجهة أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا.

 

ويلتقي الأهلي مع نظيره أورلاندو الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصطفي شوبير يغيب عن مباراة الأهلي وأورلاندو بسبب شد في العضلة الخلفية".

 

وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان الإيفواري، برباعية، وتصدر المجموعة.

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