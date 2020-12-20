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كلوب يفجر مفاجأة مدوية حول رحيل صلاح من ليفربول بعد أزمة أمس

كلوب وصلاح
كلوب يفجر مفاجأة مدوية حول رحيل صلاح من ليفربول بعد أزمة أمس
 
الأحد، 20-12-2020 06:47 ص أحمد عادل شعبان
أثار الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي - موجة من الجدل والحيرة بعد المفاجأة التي فجرها بشأن رحيل محمد صلاح عن الفريق .

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وكريستال بالاس: انتقال صلاح إلى إسبانيا يوما ما؟ .. ليس لدي ما أقوله بشأن هذا الأمر.

وكان محمد أبو تريكة الذي يرتبط بصداقة مع صلاح قال إن ليفربول رفض منح صلاح شارة القيادة وأنه لا يعامله كنجم ناصحا إياه بالانتقال إلى برشلونة حال عدم رحيل ميسي أما في حال رحيله فالأفضل الانتقال إلى ريال مدريد.
 

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