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موسيماني يكشف عن شيء قاله للاعبي الأهلي عن أبو تريكة ففازوا على الزمالك

أبو تريكة
موسيماني يكشف عن شيء قاله للاعبي الأهلي عن أبو تريكة ففازوا على الزمالك
 
الثلاثاء، 15-12-2020 07:25 ص أحمد عادل شعبان
كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عما قاله للاعبي الأهلي بشأن محمد أبو تريكة وجيله قبل مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي فاز بها الأحمر.

وقال موسيماني في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة": قبل مباراة الزمالك، قلت للاعبين أننا وصلنا للنهائي 3 مرات ولم نوفق في مرتين منهم، وأن هذه الثالثة هي الأفضل، علينا أن نفوز، لدينا فرصة أن نكتب تاريخ مثل تاريخ أبو تريكة ووائل جمعة وجوزيه، وهذا ما فعلناه.

وأضاف: الزمالك كان أفضل مننا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكنهم انهاروا في آخر 25 دقيقة وهنا تحركنا مثل الملاكمين وانتصرنا.
 

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