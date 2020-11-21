«كلوب» يوقع عقوبة قاسية على محمد صلاح

السبت، 21-11-2020
12:28 م
المصريون
بسبب عدم التزامه بالإجراءات الوقائية في حفل زفاف
شقيقه، أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم، السبت، أن يورجن كلوب
المدير الفني لنادي
ليفربول
الإنجليزي، قرر توقيع عقوبة
قاسية
على النجم المصري محمد صلاح
.
وذكر موقع
" ليفربول
" إيكو أن يورجن كلوب
المدير الفني لفريق ليفربول
، قرر توقيع عقوبة
سرية على محمد صلاح
، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحتزازية في حفل زفاف شقيقه.
وأضاف الموقع، أن كلوب
يرفض الكشف عن عقوبة
محمد صلاح
لوسائل
الإعلام.
وأشارت تقارير صحفية، إلى أن كلوب
غاضب بشدة من محمد صلاح
لأنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، لكنه في نفس الوقت حزين
على اللاعب".
وغادر كل من اللاعبين
محمد صلاح
ومحمد النني ثنائي منتخب مصر إلى إنجلترا ظهر أمس، الجمعة، الجمعة، من أجل
استكمال العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويستعد فريق ليفربول
لمواجهة ليستر سيتي، غدا، الأحد، ضمن
منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.