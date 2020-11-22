ليفربول يتخذ قرارا صادما يخص محمد صلاح .. وفرمان من كلوب بشأنه

الأحد، 22-11-2020
06:25 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة ليفربول
إيكو المقربة من نادي ليفربول
الإنجليزي عن قيام النادي بتوقيع عقوبة قاسية على النجم المصري محمد صلاح
بعد كسره قواعد بروتوكول التباعد الاجتماعي في فرح شقيقه.
وقالت الصحيفة إن الألماني يورجن كلوب
اشترط أن تكون العقوبة سرية داخل النادي وألا يتم إعلانها لوسائل الإعلام.
وأشار كلوب
إلى أن أي مشكلة بين النادي واللاعب سوف يتم حلها بعيدا عن وسائل الإعلام.
وكانت الكاميرات التقطت صورا لصلاح
في حفل زفاف شقيقه وهو لا يرتدي الكمامة ولا يلتزم بالتباعد الاجتماعي.