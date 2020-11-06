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قرار صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن محمد صلاح

Mohamed.Salah
صلاح
 
الجمعة، 06-11-2020 04:34 م أحمد سالم
أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا ، والتي لم يحصل عليها النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول .

وتنافس على الجائزة كل من إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية ، وجوتا لاعب نادي ليفربول ، الحسن إيليا مهاجم بروسيا مونشنجلادبا الألماني.

وتوج جوتا نجم نادي ليفربول بالجائزة بعد تسجيله لهاتريك في المباراة التي جمعت فريقه أمام أتلانتا الإيطالي في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وتوهج جوتا مع فريق ليفربول الإنجليزي منذ إنضمامه للنادي حسث شارك في 10 مبارايات في جميع المسابقات واستطاع تسجيل 7 أهداف.
 

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