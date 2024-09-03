"كله يدعي له".. خالد الغندور يعلق على الحالة الصحية لـ إيهاب جلال





طلب الإعلامي خالد الغندور الدعاء من الجماهير، للكابتن إيهاب جلال.

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ربنا يشفيك و يعافيك يا كابتن إيهاب و أتمنى من الجميع الدعاء له”.

ويرجع سبب هذه الوعكة الصحية الشديدة للكابتن إيهاب جلال هو تحمل ضغوطا كبيرة من أجل النادي الإسماعيلي وفي حاجة ماسة للدعاء من جانب الجماهير المصرية.

و أجرى عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقله للعناية المركزة، وحالته الصحية في تحسن مستمر وقام الأطباء بمنع الزيارات عنه لمدة 48 ساعة، حتى يتم استقرار الحالة.