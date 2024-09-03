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"كله يدعي له".. خالد الغندور يعلق على الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

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الثلاثاء، 03-09-2024 10:48 ص

 

طلب الإعلامي خالد الغندور الدعاء من الجماهير، للكابتن إيهاب جلال.

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ربنا يشفيك و يعافيك يا كابتن  إيهاب  و أتمنى من الجميع  الدعاء له”.

ويرجع سبب هذه الوعكة الصحية الشديدة للكابتن إيهاب جلال هو تحمل ضغوطا كبيرة من أجل النادي الإسماعيلي وفي حاجة ماسة للدعاء من جانب الجماهير المصرية.

و أجرى عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقله للعناية المركزة، وحالته الصحية في تحسن مستمر وقام الأطباء بمنع الزيارات عنه لمدة 48 ساعة، حتى يتم استقرار الحالة.

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