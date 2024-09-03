"كله يدعي له".. خالد الغندور يعلق على الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

طلب الإعلامي خالد الغندور الدعاء من الجماهير،
للكابتن إيهاب جلال.
وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل
الاجتماعي فيسبوك: “ربنا يشفيك و يعافيك يا كابتن
إيهاب و أتمنى من الجميع الدعاء له”.
ويرجع سبب هذه الوعكة الصحية الشديدة للكابتن
إيهاب جلال هو تحمل ضغوطا كبيرة من أجل النادي الإسماعيلي وفي حاجة ماسة للدعاء من
جانب الجماهير المصرية.
و أجرى عملية جراحية خلال الساعات القليلة
الماضية، وتم نقله للعناية المركزة، وحالته الصحية في تحسن مستمر وقام الأطباء
بمنع الزيارات عنه لمدة 48 ساعة، حتى يتم استقرار الحالة.