ماذا قال إبراهيم فايق عن قرار الرئيس في قضية أحمد رفعت؟





علق الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق في قضية الراحل أحمد رفعت.

ونشر إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اللهم لك ألف حمد وشكر، بأوامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح التحقيق في قضية أحمد رفعت وتحويلها للنيابة العامة ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها".

وتوفي لاعب مودرن سبورت، أحمد رفعت، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، إثر الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024".

وأعلن نادي مودرن سبورت حينها بيان جاء كالتالي: "ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثرها إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024".

واختتم النادي المصري: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".