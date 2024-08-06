الثلاثاء 06 أغسطس 2024
توقيت مصر 07:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة الفنان محمود بندق عن عامر ناهز 47 عاماً

تفاصيل إخلاء سبيل إسلام البحيري

صعود تاريخي للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

ماذا قال إبراهيم فايق عن قرار الرئيس في قضية أحمد رفعت؟

"أمي كانت خايفة تدفن لوحدها".. تفاصيل جريمة غريبة في القاهرة

موعد مباراة مصر والمغرب على البرونزية في أولمبياد باريس

"المذنب سيعاقب".. قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن وفاة أحمد رفعت

بعد الزيادة المفاجئة.. كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك؟

الداعية محمد أبوبكر يرد على زواجه من صاحبة مركز تجميل متبرجة

تفاصيل أقوال شقيقة "فتاة الهرم": عمها مارس معها العلاقة وسجلت له أثناء معاشرتها

ماذا قال إبراهيم فايق عن قرار الرئيس في قضية أحمد رفعت؟

17341132503048202407070644254425
ا
الثلاثاء، 06-08-2024 01:08 ص

 

علق الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق في قضية الراحل أحمد رفعت.

ونشر إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اللهم لك ألف حمد وشكر، بأوامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح التحقيق في قضية أحمد رفعت وتحويلها للنيابة العامة ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها".

وتوفي لاعب مودرن سبورت، أحمد رفعت، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، إثر الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024".

وأعلن نادي مودرن سبورت حينها بيان جاء كالتالي: "ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثرها إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024".

واختتم النادي المصري: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

إقرأ ايضا

348911_0

موعد مباراة مصر والمغرب على البرونزية في أولمبياد باريس

202002151156215621

"يعني أخد إذن منك؟".. رد مفاجئ من أحمد حسن على إبراهيم حسن

19_2021-637453757232325365-232

شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وأفشة مع كولر

أخبار متعلقة

1327

بشرى للمصريين بشأن مباراة المنتخب الأوليمبي وإسبانيا غداً الثلاثاء

ض

أول رد فعل لـ زيزو بعد أزمة تبديله في مباراة المنتخب الأوليمبي

2024_7_11_21_34_39_544

خطيبة أحمد رفعت تحيي ذكراه بصورة لهما

2241218_0

تعليق غاضب من إبراهيم فايق على ما فعله "الشيبي" مع حسين الشحات

2024_3_20_20_29_36_915

"ابني دخل عليّ غرفتي وشافني".. ميدو يكشف سبب توبته عن ارتكاب معصية كبيرة

2024_7_17_21_31_2_512

من هو لاعب بلدية المحلة نجل وزير الشباب والرياضة؟