زوجة محمد أبوجبل تخرج عن صمتها وتكشف سبب حذف صورهما من حسابها

الأربعاء، 09-02-2022
09:40 ص
خرجت زوجة محمد أبوجبل نجم منتخب مصر ونادي الزمالك
، الجزائرية الأميرة
سمارة يحيي، عن صمتها وعلقت على الأنباء والتكهنات المتداولة عن انفصالها عن
زوجها، بعد أن قامت بإلغاء متابعته على "إنستجرام" وحذف صورهما.
وأيضًا قام محمد أبو جبل بحذف صورها معه من على حسابه، حيث قام أبو جبل
بحذف صورته مع زوجته التي نشرها في 13 مايو من العام الجاري حيث كان يهنأها بعيد
الفطر.
وقالت الأميرة سمارة إنها مصدومة مما تقرئه ومن كمية الرسائل التي أرسلت
لها فما حدث بينها وبين أبو جبل خلاف عادي بين أي زوجين ولم يتم الطلاق من الاساس .
وتساءلت الاميرة يحي سمارة ملكة جمال العرب السابقة لعام ٢٠١٩ عن السبب في
كمية الأخبار الزائفة التي نشرت والأهتمام المبالغ فيه ، والتحليلات التي أكدت علي
طلاقهم رغم ان ذلك لم يحدث .