الإثنين 11 سبتمبر 2023
توقيت مصر 14:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار الآن رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

خاتمة السوء.. ضبطوه مع جارته فألقى بنفسه من الطابق الرابع

حلمي بكر: خسرت كل شئ ومفيش حد بيسأل عليّ ومنتظر الموت على سريري

زوجة خائنة وزوج مغدور.. الإعدام لـ عشرينية وعشيقها

كلمة السر مانشستر سيتي.. خطة اتحاد جدة لضم محمد صلاح في الانتقالات الشتوية

تمزيق صور مرتضى منصور داخل الزمالك وإزالة صورته من لوحة رؤساء النادي

بعد غياب.. نجلاء فتحي تفاجئ الجميع بظهورها.. كيف أصبحت؟

ريم طارق تنهار على الهواء: أجبروني على فيديو حسن شاكوش لهذا السبب

شاهد.. فنانة شهيرة تبكي في لايف بسبب عدم زواجها

بعد زلزال المغرب.. معهد البحوث الفلكية في مصر يحذر من كارثة جديدة

كلمة السر مانشستر سيتي.. خطة اتحاد جدة لضم محمد صلاح في الانتقالات الشتوية

IMG-20230911-WA0014
صلاح
الإثنين، 11-09-2023 01:16 م



يبدو أن اتحاد جدة السعودي لم يفقد الأمل في ضم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، رغم اقتراب غلق الميركاتو الصيفي في السعودية.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في السعودية لموسم 2023-24 في 20 سبتمبر الجاري، حيث بدأ في الأول من يوليو 2023.

ويروج النادي السعودي لفكرة بيع نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لتقرير صحفي.
يأتي ذلك بعد فشل محاولة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث رفض ليفربول التخلي عنه وأكد أنه ليس للبيع، على الرغم من العرض الضخم الذي قدمه النادي السعودي بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني وفقًا لصحيفة "ذا صن".
خطة اتحاد جدة لضم محمد صلاح
وفقًا لتقرير صحيفة "ميرور" البريطانية، يعتقد اتحاد جدة أنه سيتمكن من ضم محمد صلاح في يناير إذا لم يكن ليفربول في سباق التتويج بالبطولة.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن اتحاد جدة مستعد لتقديم عرض جديد يصل إلى 220 مليون جنيه إسترليني، شاملًا الإضافات، على الرغم من رفض ليفربول بيع صلاح في فترة الانتقالات الصيفية.
ومع ذلك، سيتعين على اتحاد جدة انتظار موقف ليفربول من المنافسة على اللقب قبل تقديم العرض الجديد في يناير، بينما يزداد تأييد مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه في السنوات الأخيرة.
وأفادت "ميرور" بأن ليفربول سيكون مستعدًا للنظر في فكرة بيع صلاح إذا لم يكن الفريق في سباق التتويج بالبطولة، على الرغم من أنه يدرك صعوبة منافسة الفرق الأخرى على المركز الأول في الموسم الحالي.
وبالتالي، فإن اتحاد جدة بحاجة إلى دعم من مانشستر سيتي للتمكن من ضم محمد صلاح.

إقرأ ايضا

IMG-20230911-WA0015

تمزيق صور مرتضى منصور داخل الزمالك وإزالة صورته من لوحة رؤساء النادي

images - 2023-04-17T022428.402

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

IMG-20230907-WA0022

جماهير الأهلي تهاجم محمد بركات.. وشوبير يعلق

أخبار متعلقة

IMG-20230906-WA0025

فيديو أثار الجدل لـ صلاح يحظر حساب نادي اتحاد جدة.. إليكم الحقيقة

IMG-20230831-WA0032

عضو بالاتحاد السعودي يكشف موعد وصول محمد صلاح للمملكة للانضمام لاتحاد جدة

images (1)

رقم خرافي.. "ديلي ميل" تكشف عن عرض جديد من اتحاد جدة لضم صلاح

IMG-20230828-WA0020

القصة انتهت.. كلوب يحسم جدل انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

image

محمد صلاح يتوجه إلى الإمارات للخضوع لكشوفات طبية للانتقال إلى اتحاد جدة

IMG-20230824-WA0013

"أكبر صفقة"..معلومات مثيرة عن انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة