كاف يعلن موعد مباراة مصر وكينيا

الثلاثاء، 23-03-2021
03:08 م
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف
) إقامة مباراة منتخب مصر
وكينيا
والمقرر في نيروبي يوم الخميس المقبل بالجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة
إلى الأمم الأفريقية دون حضور جماهيري.
في سياق متصل، قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر
بقيادة حسام البدري خوض تدريب
أخير صباح اليوم قبل سفر المنتخب إلى كينيا
بعد ساعات قليلة اليوم لخوض منافسات
الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.
ويأتى قرار البدري بخوض تدريب أخير للفراعنة فى ظل سعيه إلى تحقيق أفضل
إعداد ممكن لمواجهة كينيا
والتى يسعى إلى الفوز بها لحسم التأهل إلى الأمم
الإفريقية المقبلة بشكل رسمي.