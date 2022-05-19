موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

الخميس، 19-05-2022
10:29 ص
يستعد الفريق
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ15 فى تاريخه،
والثالثة على التوالي، وجاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز فى
القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.
وضرب الأهلي
موعدًا أمام الوداد المغربي
فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء
30 مايو الجاري فى التاسعة مساءاً.
تنقل قناة
بى إن سبورت مباراة
الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باعتبارها
القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى.