الخميس 19 مايو 2022
توقيت مصر 13:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

القبض على طليق «طالبة البحيرة» بعد نشر مقاطع مخلة لفضحها

بعد تحريضه عليهن.. الوزير المالديفي يحذف تغريدته عن رهف القحطاني ومروج الرحيلي

زوج«ماري مجدي» يكشف سبب ضربها بالشومة بوحشية أمام النيابة

«نجحنا في وأد الربيع العربي».. فجر السعيد تعلن إغلاق قناة «سكوب» بشكل مفاجئ

جمال الغندور: هدف الأهلي في البنك الأهلي صحيح لهذا السبب

أحمد كريمة: الخنزير والكلب ليست نجسة

وزير بالمالديف يطالب بالقبض على رهف القحطاني ومروج الرحيلي

بعد الجدل.. الريان القطري يفجر مفاجأة صادمة عن تعاقده مع «موسيماني»

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في سقف غرفتها

ADS
 

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

1345792_0
ا
Native
Teads
الخميس، 19-05-2022 10:29 ص

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ15 فى تاريخه، والثالثة على التوالي، وجاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.
وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري فى التاسعة مساءاً.
تنقل قناة بى إن سبورت مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى.

 

إقرأ ايضا

large

جمال الغندور: هدف الأهلي في البنك الأهلي صحيح لهذا السبب

2022_4_22_13_24_52_487

بعد الجدل.. الريان القطري يفجر مفاجأة صادمة عن تعاقده مع «موسيماني»

2022_2_19_20_52_21_483

القادم أسوأ في الزمالك ولاعبون يسحبون عقودهم بعد حكم حبس مرتضى منصور

أخبار متعلقة

62839ac74c59b76fe278bca7

رسميًا.. كاف يعلن ملعب نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

سفيان-خذايرية

حارس مرمى وفاق سطيف: الأهلي الأحق ببطولة أفريقيا لهذا السبب

image

عماد متعب يكشف مخطط الكاف لخسارة الأهلي نهائي أفريقيا

202204230226562656

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم.. تعرف عليها

10

بعد غضب الأهلي.. بيان من الـ«كاف» بشأن ملعب نهائي أفريقيا

large

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة