الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
توقيت مصر 14:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قطر: إقامة السوبر بين الأهلي ونهضة البركان على أراضينا وإلا..!

«نامت ولم تستيقظ».. تفاصيل وفاة عروس في شهر العسل (صور)

شاهد/ يوتيوبر شهير يتسبب في وفاة صديقته في بث مباشر دون ملابس

النواب يشيد بحديث الرئيس مع ماكرون حول إعلاء القيم الدينية على القيم الإنسانية

الإعلام الفرنسي : " السيسي " قاهر الإخوان .. حليف لـ" باريس "

ضجة كبيرة.. رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه الشكر للموساد(فيديو)

أمير الكويت يصدر أمرًا بتعيين رئيس وزراء مفاجأة

شاهد.. صورة نادرة للملك فهد

إبراهيم حسن يهاجم مدرب الأهلي «موسيماني»: «أخويا أفضل منه»

هدية زفاف " بوتين " لزوج ابنته جعلته أصغر ملياردير في روسيا

ADS
 

قطر: إقامة السوبر بين الأهلي ونهضة البركان على أراضينا وإلا..!

الأهلي2020_8_22_20_3
الأهلي
 
الثلاثاء، 08-12-2020 02:07 م المصريون

أصر الاتحاد القطرى لكرة القدم، على تمسكه بتنظيم بطولة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بين الأهلى ونهضة البركان المغربي خلال شهر ديسمبر الجار، على أراضي قطر .
وهدد الاتحاد القطرى بالتصعيد ضد الكاف حال عدم استضافة بطولة السوبر الإفريقي وفقا للعقد الموقع بين الطرفين العام الماضى والذى يفيد بإقامة السوبر الإفريقي بالأراضي القطرية لمدة 3 مواسم مقبلة .
ويشمل العقد المبرم بين الكاف وقطر شرطا جزائيا كبيرا للغاية وهو ما يشير إلى أن الكاف أصبح فى ورطة حقيقة خاصة وأنه كان يرغب فى إقامة المباراة فى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة .
وتسود الآن  حالة كبيرة من التخبط داخل الكاف بشأن موعد ومكان إقامة مباراة نهائي السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان .
وانقسمت الآراء حول مكان خوض المباراة ، فهناك أصوات داخل الكاف تنادى بإقامتها فى مصر وبالفعل بدأت مخاطبات رسمية مع اتحاد كرة القدم المصري لتحديد ملعب المباراة ، وهناك اتجاه آخر يطالب بإقامتها فى قطر وفقا لما هو معلن من قبل خاصة وأن الكاف لديه تعاقد رسمي مع الاتحاد القطرى بشأن تنظيم السوبر الإفريقي لمدة 3 سنوات مقبلة كانت البداية من الموسم الماضي .

وأبدى فريق نهضة بركان المغربي اعتراضه الشديد فى لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر خاصة وأن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلى " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب ، ومن المقرر أن يحسم الكاف قراره النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن مصير مباراة السوبر .
وعلى الجانب الأخر ، أنهى الجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي، تجهيز ملف شامل لكل لاعب بالفريق والجهاز الفني على أن يتم إرساله للإتحاد الدولي لكرة القدم خلال ساعات طبقًا للاشتراطات التي يطلبها فيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر لها في فبراير المقبل.

 

إقرأ ايضا

download

إبراهيم حسن يهاجم مدرب الأهلي «موسيماني»: «أخويا أفضل منه»

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن: الأهلي مالوش شكل تحت قيادة موسيماني .. و أداؤه سيء جدا

فريق الزمالك

نجم الزمالك يرفض التجديد ويبلغ مسئول بـ " الأهلي " موافقته على الانتقال له في يناير

أخبار متعلقة

كاف

تطور جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن مكان إقامة السوبر الإفريقي

218782

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي أفريقيا

202011110948284828

موعد وصول بدر بانون للانتظام بتدريبات الأهلي

موسيماني-4

موسيمانى يحاضر لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

768551_0

إصابة عدلي القيعي بـ«كورونا» ونقله للمستشفى

ارشيف

بدر بانون : اللعب للأهلي شرف كبير