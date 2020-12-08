قطر: إقامة السوبر بين الأهلي ونهضة البركان على أراضينا وإلا..!

الثلاثاء، 08-12-2020
02:07 م
المصريون
أصر الاتحاد القطر
ى لكرة القدم، على تمسكه بتنظيم بطولة السوبر الإفريقي
المقرر إقامتها بين الأهلى ونهضة البركان
المغربي خلال شهر ديسمبر الجار، على
أراضي قطر
.
وهدد الاتحاد القطر
ى بالتصعيد ضد الكاف حال عدم استضافة بطولة السوبر
الإفريقي وفقا للعقد الموقع بين الطرفين العام الماضى والذى يفيد بإقامة السوبر
الإفريقي بالأراضي القطر
ية لمدة 3 مواسم مقبلة .
ويشمل العقد المبرم بين الكاف وقطر
شرطا جزائيا كبيرا للغاية وهو ما يشير
إلى أن الكاف أصبح فى ورطة حقيقة خاصة وأنه كان يرغب فى إقامة المباراة فى مصر
خلال الأيام القليلة المقبلة .
وتسود الآن حالة كبيرة من التخبط
داخل الكاف بشأن موعد ومكان إقامة مباراة نهائي السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة
بركان .
وانقسمت الآراء حول مكان خوض المباراة ، فهناك أصوات داخل الكاف تنادى
بإقامتها فى مصر وبالفعل بدأت مخاطبات رسمية مع اتحاد كرة القدم المصري لتحديد
ملعب المباراة ، وهناك اتجاه آخر يطالب بإقامتها فى قطر
وفقا لما هو معلن من قبل
خاصة وأن الكاف لديه تعاقد رسمي مع الاتحاد القطر
ى بشأن تنظيم السوبر الإفريقي
لمدة 3 سنوات مقبلة كانت البداية من الموسم الماضي .
وأبدى فريق نهضة بركان المغربي اعتراضه الشديد فى لعب مباراة السوبر
الإفريقي فى مصر خاصة وأن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلى " وهو ما
يقلل فرص التتويج باللقب ، ومن المقرر أن يحسم الكاف قراره النهائى خلال الأيام
القليلة المقبلة بشأن مصير مباراة السوبر .
وعلى الجانب الأخر ، أنهى الجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي، تجهيز ملف
شامل لكل لاعب بالفريق والجهاز الفني على أن يتم إرساله للإتحاد الدولي لكرة
القدم خلال ساعات طبقًا للاشتراطات التي يطلبها فيفا للمشاركة في كأس العالم
للأندية المقرر لها في فبراير المقبل.