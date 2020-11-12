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بدر بانون : اللعب للأهلي شرف كبير

ارشيف
بدر بانون
 
الخميس، 12-11-2020 02:39 م محمد عبد الحارس
 قال المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي، المنتقل من صفوف نادي الرجاء المغربي، إن الانضمام إلى الأهلي شرف كبير وأنه سعيد بالانضمام إلى القلعة الحمراء، مشددًا على عزمه القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروي جديد داخل القلعة الحمراء.
وقال بانون، المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتًا طويلًا، وتم حسم الأمر خلال ٧٢ ساعة، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية مع النادي.
وقال: «تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وتحدث معي عن رغبة الأهلي في ضمي، وأكدت له أن اللعب لنادي القرن شرف كبير، وعلى الفور تحدثت مع وكيل أعمالي وانتهى الأمر سريعًا، في ظل تقارب وجهات النظر وتلاقي الرغبات، بالإضافة إلى الاحترافية الشديدة في المفاوضات».
 

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