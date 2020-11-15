ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي أفريقيا

الأحد، 15-11-2020
11:50 ص
محمد عبد الحارس
خرج محمد هاني لاعب منتخب مصر من قائمة
بعثة الفريق المسافرة الي توجو بعد ثبوت إصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبة وفقا
لنتائج الأشعة التي خضع إليها.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب
،
إن إصابه اللاعب غير مقلقة خاصة وأنها مازال في مراحلها الأولي مؤكدا أن الجهاز الفني
بقيادة الكابتن حسام البدري فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به وأضاف أنه تم التواصل
مع الجهاز الطبي للأهلي لإبلاغه بحالة اللاعب.
وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة
حسام البدري، استبعاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المتجهة
إلى توجو بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أمس السبت، أمام توجو، بالجولة الثالثة
للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.