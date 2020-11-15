الأحد 15 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس يدعو أمير الكويت لزيارة مصر

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي أفريقيا

قصة الفنانة المسيحية التي هددت بالانتحار للزواج من «الشعراوي»

الكشف عن 38 مقبرة عمرها 2241 عام

منتج " وحدي في المنزل " يكشف كيف أجبره ترامب علي إشراكه في الفيلم

سلبية مسحة جميع أفراد بعثة منتخب مصر

لأول مرة.. الكشف عن تابوت أثري أمام العالم

مصر تفوز بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020

ظهور غريب لـ تامر حسني بعد انفصاله

المنتخب الوطني يطير إلي توجو بدون "صلاح"

ADS
 

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي أفريقيا

218782
موسيماني
 
الأحد، 15-11-2020 11:50 ص محمد عبد الحارس
خرج محمد هاني لاعب منتخب مصر من قائمة بعثة الفريق المسافرة الي توجو بعد ثبوت إصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبة وفقا لنتائج الأشعة التي خضع إليها.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، إن إصابه اللاعب غير مقلقة خاصة وأنها مازال في مراحلها الأولي مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به وأضاف أنه تم التواصل مع الجهاز الطبي للأهلي لإبلاغه بحالة اللاعب.
وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، استبعاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المتجهة إلى توجو بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أمس السبت، أمام توجو، بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
 

إقرأ ايضا

الجهاز الفني لمنتخب مصر

سلبية مسحة جميع أفراد بعثة منتخب مصر

71691720_444628329505056_3281339350398271488_n

المنتخب الوطني يطير إلي توجو بدون "صلاح"

12345

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة

852

"كدابين".. "شوبير" يفتح النار على هؤلاء

الأهلي

سيد عبدالحفيظ يكشف موقف كهربا والشناوي من مباراة الوداد

20190823080825825

صدمة في الأهلي.. رحيل أبرز نجومه قبل مباراة نهائي إفريقيا

202010110848434843

شوبير: "موسيمانى" رجع للأهلى مستواه المعهود

202010110848434843

أول قرار لـ موسيماني بعد العودة للقاهرة

202010110848434843

ضربة موجعة للأهلى فور عودته لمصر