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تطور جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن مكان إقامة السوبر الإفريقي

كاف
كاف
 
الأربعاء، 02-12-2020 05:06 م أحمد سالم
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الاستقرار بشكل نهائي على استضافة القاهرة للسوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.


وتوج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه ليحتكر الرقم القياسي بين الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف والصعود رسميًا لكأس العالم للأندية المُقبلة والتأهل لخوض لقاء السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.


وأكد سامسون أدامو، رئيس لجنة مسابقات الكاف، أن المباراة ستقام في القاهرة ولم يتحدد موعدها النهائي بعد.
 

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