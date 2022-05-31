على رأسهم بيرسي تاو.. مطالب بالاستغناء فورًا عن هؤلاء اللاعبون
متعب
Native
Teads
الثلاثاء، 31-05-202209:01 ص
قال عماد متعب، نجم الأهلى
السابق، إن بيرسى تاو، لاعب الفريق الأحمر، هو لاعب جيد، لكنه فى كثير من الأحيان
يكون بعيدا عن مستواه، ولا يقدم المستوى المطلوب منه، وهو أمر يثير التساؤلات.
وأضاف متعب، فى تصريحات لقناة
أون تايم سبورت 1، إن الأهلى يحتاج التعاقد لمهاجم مميز وبيرسى لا يصلح لقيادة
هجوم الأهلى، والإصرار عليه لإثبات أنه صفقة ناجحة يضره ويضر الفريق أكثر مما يفيد.
وأوضح أن محمد شريف ليس مهاجما
بالأساس، ولكنه يؤدى فى مركز المهاجم بشكل أفضل من بيرسى تاو.
من جانبه فتح أحمد حسام ميدو
النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الخسارة من الوداد
بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
قال ميدو في تصريحاته عبر
برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد هاني يمثل أزمة فنية داخل الملعب،
واللاعب الوحيد المميز في فريق الأهلي ضد الوداد كان أحمد عبد القادر، والباقي لا
يستحق حصد لقب أفريقيا" .
أضاف: “بيرسي تاو لا يستحق
التواجد في الأهلي، طاهر ليس في مستوى الأهلي، بيرسي تاو مستواه متذبذب ولا يمتلك
الاستمرارية”.
وختم حديثه قائلا: "هؤلاء
اللاعبين منذ فترة طويلة، يعانون من تراجع مستوى واضح، هؤلاء اللاعبين بدون شخصية
في الملعب".