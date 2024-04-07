قرار مفاجئ.. الخطيب يصدم لاعبي الأهلي ويرفض طلبهم

الأحد، 07-04-2024
01:04 م
كشف الإعلامي سيف زاهر، عن قرار محمود الخطيب
، رئيس النادي الأهلي، بشأن مضاعفة المكافآت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية : "بعض المقربين في الإدارة، تحدثوا مع محمود الخطيب
، في الأمور الخاصة بالمكافآت في البطولة الأفريقية ومضاعفة المكافآت لتحفيز اللاعبين على التتويج بالبطولة ".
وأضاف: «محمود الخطيب
، رد وقال (مفيش تغيير في اللوائح، لازم تشرحوا للاعبي الأهلي إن الفوز ببطولة أفريقيا، هو أمر معتاد للنادي الأهلي، وخسارة البطولة مشكلة للأهلي)».
وتابع: «الخطيب، أكد أنه لن يضع أي مكافآت خاصة لتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أو حال تأهله للنهائي لأن هذا وضع طبيعي للأهلي».