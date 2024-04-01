



أكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق، مهدد بالاعتزال بسبب تعاطي المنشطات والتلاعب في العينة.

وقال إن اللجنة العليا لمكافحة المنشطات طلبت عينة من رمضان صبحي منذ شهر أغسطس الماضي، موضحًا أن قرار هذه اللجنة يكون بنسبة كبيرة بعد تقديم شكوى ضد أي لاعب.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لجنة المنشطات قالت إنه بعد الحصول على عينة من اللاعب رمضان صبحي، تبين أن هناك تلاعب في العينة التي تم الحصول عليها.

ولفت إلى أن التهمة الموجهة لـ رمضان هو التلاعب في عينة المنشطات، وهذا يعني أن اللاعب إضافة شئ على العينة، فمن الممكن أن يتم إضافة مادة على العينة، أو من الممكن أن يتناول اللاعب أدوية تفسد العينة.

قبل 5 أبريل الحالي

وكشف مفاجأة وقال إن لجنة المنشطات حصلت من اللاعب على عينة بديلة في أثناء الحصول على العينة الأولى، وأن لجنة المنشطات تنظر قرار من اللاعب قبل 5 أبريل الحالي، الأول هو الاعتراف بتناول المنشطات، أو الموافقة على عمل تحليل للعينة الثانية، وإذا تبين أن هناك تلاعب في العينة سيكون موقف رمضان صبحي في خطر.

وأشار إلى أن اللاعب من الممكن أن يتم إيقافه لمدة 3 سنوات، ولكن إذا اعترف اللاعب ستكون فترة الإيقاف ثلاث أشهر أو 6 أشهر.