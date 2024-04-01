العراق.. لاعب يبرح أحد الجماهير ضربًا بعد اقتحامه ملعب المباراة
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الإثنين، 01-04-202412:52 م
شهدت مواجهة القوة الجوية ودهوك في الدوري العراقي لكرة القدم أحداثا مؤسفة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جرت الأمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة المحلية.
وأظهر مقطع فيديو متداول، اقتحام الجماهير للملعب قبل أن يضرب همام طارق لاعب القوة الجوية أحد المشجعين الذين اقتحموا الملعب .
ورصد الفيديو اعتداء أحد المشجعين على حارس القوة الجوية محمد حميد ، لكن الأخير انتبه للمشجع وقام بضربه .
وتم إيقاف المباراة قبل أن يقرر الحكم استئنافها، والتي شهدت فوز دهوك بنتيجة 2-1 ، كما قام الحكم بطرد كل من إبراهيم بايش ومحمد حميد فرحان من القوة الجوية، وموسيس لوكاس من دهوك .
يذكر أن القوة الجوية يتصدر ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل دهوك المركز الرابع برصيد 32 نقطة.