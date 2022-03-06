الأهلي يحسم عقد موسيماني مقابل هذا المبلغ الضخم شهريًا

الأحد، 06-03-2022
12:46 م
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تجديد تعاقد بيتسو موسيماني
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمدة موسمين جديدين عقب مواجهتي بيراميدز
المقرر لها بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري وصن داونز المقرر لها السبت
المقبل بدوري أبطال أفريقيا.
وأتم محمود الخطيب
رئيس النادي اتفاقه مع موسيماني
علي تجديد
تعاقده لمدة موسمين بجانب موسم آخر شريطة موافقة الطرفين.
ويحصل موسيماني
بموجب العقد الجديد علي 185 ألف دولار شهرياً
مع وجود ثلاثة شهور شرطا جزائيا في حالة الرغبة في فسخ التعاقد، واتفق الخطيب
مع موسيماني
على تفعيل العقد مع بداية الشهر المقبل بالراتب الجديد وبكافة الشروط بجانب ضرورة اختياره
لمدرب عام سواء مصرياً أو أجنبياً.