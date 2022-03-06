الأحد 06 مارس 2022
توقيت مصر 18:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«المهرة البحرينية» تثير الجدل بوصلة رقص جريئة في أحضان «ساويرس»

تعليق مفاجئ من هيا الشعيبي بعد منعها من دخول السعودية

حساب داعية كويتي يثير ضجة بالدعوة لـ«الجهاد» في أوكرانيا

رهف القحطاني تثير الجدل بفيديو «سكسي ومثير»

بدرية طلبة تهاجم فنانة كويتية شهيرة: «نصابة وذلتني»

بعد طلاقها.. الفنانة هبة مبروك تعلن زواجها من كلب (صور)

الأهلي يحسم عقد موسيماني مقابل هذا المبلغ الضخم شهريًا

9 أسباب وراء نقض الحكم بإعدام «سفاح الإسماعيلية»

براتب 7 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن وظائف شاغرة

مدرس يهتك عرض 5 طالبات داخل المدرسة..«أنا مريض نفسيًا»

ADS
 

الأهلي يحسم عقد موسيماني مقابل هذا المبلغ الضخم شهريًا

19_2021-637667624981088595-108
ا
Native
Teads
الأحد، 06-03-2022 12:46 م
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تجديد تعاقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمدة موسمين جديدين عقب مواجهتي بيراميدز المقرر لها بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري وصن داونز المقرر لها السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.
وأتم محمود الخطيب رئيس النادي اتفاقه مع موسيماني علي تجديد تعاقده لمدة موسمين بجانب موسم آخر شريطة موافقة الطرفين.
ويحصل موسيماني بموجب العقد الجديد علي 185 ألف دولار شهرياً مع وجود ثلاثة شهور شرطا جزائيا في حالة الرغبة في فسخ التعاقد، واتفق الخطيب مع موسيماني على تفعيل العقد مع بداية الشهر المقبل بالراتب الجديد وبكافة الشروط بجانب ضرورة اختياره لمدرب عام سواء مصرياً أو أجنبياً.
 

إقرأ ايضا

image

مهاجم منتخب مصر يكشف لأول مرة سر ارتدائه «شرابات» مقطعة

202203010645304530

الأهلي يفوز على المريخ السوداني بـ«شق الأنفس» 3-2

374178_0

محمد صلاح يروي موقفًا مؤثرًا: لم يكن أمامي إلا النوم أمام المقابر

أخبار متعلقة

202203010645304530

الأهلي يفوز على المريخ السوداني بـ«شق الأنفس» 3-2

202201130518391839

الزمالك يتفاوض مع وكيلة «موسيماني» والأخير يعلق

20210612170620289

طبيب إنجليزي يحذر من مشاركة بدر بانون بسبب عضلة القلب

536444

«شبانة» يكشف سبب استبعاد «موسيماني» لنجم الأهلي من مباراة اليوم

202202220850105010

مباراة الأهلي وفاركو.. الموعد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

751

تعليق غير متوقع من «ميدو» على مشاداة أفشة مع أحد الجماهير