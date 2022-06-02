فيفا يُغرّم الأهلي مبلغًا ضخمًا بسبب رمضان صبحي

الخميس، 02-06-2022
12:25 م
أكد مدحت شلبي
أن الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا
" غرَّم النادي الأهلي 150 ألف جنيه إسترليني لصالح نادي هيدرسفيلد
تاون الإنجليزي بسبب رمضان صبحى
.
وقال فى تصريحات عبر برنامجه بفضائية أون تايم:
هيدرسفيلد الإنجليزي لجأ للفيفا
لعدم سداد النادي الأهلي القيمة المالية المستحقة عليه
من فوز رمضان صبحي مع الأحمر بالدوري العام 2019/2020".
وأضاف: "يبدو أن العقد المبرم بين الأهلي
وهيدرسفيلد بشأن إعارة رمضان صبحي الأخيرة للأهلي يقضي بالحصول على مبلغ مالي حال فاز
اللاعب مع النادي بالدوري العام".
وأشار
إلى أنه يحق للنادي الأهلي الاستئنافُ على حكم الفيفا
أمام المحكمة الرياضية الدولية
خلال 21 يومًا من تاريخ استلام أسباب القرار، موضحًا أنه في حال عدم الدفع أو الاستئناف
يحرم الأهلي من 3 فترات قيد.