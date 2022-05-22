الأحد 22 مايو 2022
توقيت مصر 10:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هل هدف الأهلي الثاني في إنبي صحيح؟.. شاهد

مدينة سعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور على انتقال أشرف بن شرقي للأهلي

السعودية بدور البراهيم تثير الجدل بفيديو مفاجئ

وقف فنانة شهيرة عن العمل بسبب ما فعلته في جنازة سمير صبري.. وترد

المحكمة تقول كلمتها في قاتل بطلة العالم رزان الحسيني

أول صور من جنازة الفنان سمير صبري

نهال عنبر تكشف عن الأكلة التي طلبها سمير صبري قبل وفاته ولم يسعفه الوقت لأكلها

بعد رفع الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

«مكنش قصدي».. القبض على الفنان مصطفى هريدي بعدما صدم 4 شباب بسيارته

ADS
 

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور على انتقال أشرف بن شرقي للأهلي

61d1b4a5ec46bb0ed8e694b1_default
ا
Native
Teads
الأحد، 22-05-2022 10:02 ص

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية، بشأن تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.
وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات للصحفيين اليوم: "نحن في عصر الاحتراف ومن حق بن شرقي التوقيع لأي فريق لأنه عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري".
وتابع مرتضى منصور قائلا: "أشرف بن شرقي لاعب محترف وعقده ينتهي مع النادي، ولو هو وقع للأهلي أعمل أيه يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه، ده احتراف ومش هأخطفه يعني".
وفي سياق متصل كشف مصدر مقرب من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب ومسؤولي النادي الأهلي بشأن الانتقال للفريق الأحمر في الموسم المقبل.
وأوضح المصدر أن اللاعب لا يزال في مرحلة التفاوض مع الأهلي، كما أنه يمتلك عروض عربية أخرى في الفترة الحالية ويفاضل بين جميع العروض التي تلقاها لاختيار أنسبها في الفترة المقبلة.
وكان مسؤولو الزمالك قرروا من قبل عدم التجديد للاعب المغربي في الفترة الأخيرة، في ظل مماطلة بن شرقي لحسم ملف التجديد.
 

إقرأ ايضا

Capture

هل هدف الأهلي الثاني في إنبي صحيح؟.. شاهد

elaosboa01694

الأهلي في مهمة صعبة أمام إنبي اليوم .. التشكيل والقنوات الناقلة

FF8bmYaX0AEADzD

عرض خيالي لا يُصدق من باريس سان جيرمان لـ«مبابي» للتجديد وعدم الرحيل لريال مدريد

أخبار متعلقة

2022_2_19_20_52_21_483

القادم أسوأ في الزمالك ولاعبون يسحبون عقودهم بعد حكم حبس مرتضى منصور

2021_10_24_11_16_1_456

تهديد خطير.. رد غير متوقع من مرتضى منصور منصور على هزيمة الزمالك

10

بعد غضب الأهلي.. بيان من الـ«كاف» بشأن ملعب نهائي أفريقيا

7585031391625173729

مفاجأة.. كهربا في الأهلي خلال أيام ووكيل أعماله يكشف ما حدث

16124448917422101

مفاجأة.. جنش يشترط عدم التجديد لـ أبوجبل للعودة للزمالك

T1652089431d1b7bf2543eb7427af3415baa302f313image.jpg&w=1200&h=675&q=95&img

ميدو يهاجم ثلاثي الزمالك: تسببوا في هزيمة قاسية أمام إنبي