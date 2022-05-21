الأهلي في مهمة صعبة أمام إنبي اليوم .. التشكيل والقنوات الناقلة

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تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة المصرية مساء اليوم، السبت، لمتابعة مباراة الأهلي أمام إنبي، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتذاع مباراة الأهلي وإنبي عبر قنوات “أون تايم سبورت” وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول.



خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.



خط الهجوم: محمد شريف.



وفشل الأهلي في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات في مسابقة الدوري المصري، حيث خسر أمام المصري بهدف نظيف، وتعادل مع طلائع الجيش سلبيا، ومع سيراميكا كليوباترا 1-1 ومع البنك الأهلي بدون أهداف.

