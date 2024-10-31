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تعليق مفاجئ من خالد الغندور على منع الإسماعيلي من المشاركة في الدوري

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الخميس، 31-10-2024 11:04 ص

 

علق الإعلامي خالد الغندور علي منع النادي الإسماعيلي من المشاركة في الدوري المصري.

 

وكتب الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،: "حتة غالية من مصر، ماينفعش اللي بيحصل معاهم، ومفيش كورة من غيرهم، ولازم نقف معاهم".

 

وكان محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، قد صرح بأن النادي قد اتخذ كافة الإجراءات التي تمنع منح النادي الإسماعيلي من الحصول على ترخيص المشاركة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم؛ وذلك لعدم قيام النادي الإسماعيلي بسداد المديونية المعلقة عليه منذ صدور حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بتاريخ 21 فبراير 2021، وما أعقبها من أحكام وقرارات مؤيدة.

 

وأعلن نادي النجوم تمسكه بتطبيق قواعد منح الترخيص طبقاً لقواعد الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) التي تنص على عدم منح الترخيص لأي نادٍ مُدان لنادي آخر بحكم نهائي وبات، كأحد أهم المعايير التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للحصول على الترخيص.

 

وأهاب نادي النجوم بسرعة إصدار قرار وقف الترخيص للنادي الإسماعيلي تنفيذاً للوائح والقوانين.

كما أهاب نادي النجوم بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتدخل؛ تأكيدا على الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين المصرية والقارية والدولية الخاصة بهذا الشأن، ومنع قيام أي جهة تابعة لإشراف الوزارة من القيام بتدابير أخرى تهدف إلى إنكار العدالة أمام نادي النجوم، استنادا على مسئولية الوزارة تجاه كل الأندية، وتجاه سمعة الرياضة المصرية وقدرتها على إرساء مبادئ العدالة بين جميع منتسبيها.

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