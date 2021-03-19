فيديو مؤسف يكشف حجم الخلاف بين صلاح وماني

الجمعة، 19-03-2021
05:26 م
الطيب حسين
كشف مقطع فيديو حجم الخلاف بين نجمي ليفربول
الإنجليزي، محمد صلاح
وساديو ماني
.
تحدثت الصحافة الإنجليزية، في الفترة الماضية، عن سوء العلاقة بينهما داخل الملعب وخارجه، بالرغم من نفي اللاعبين لذلك بشكل قاطع.
وعرض موقع "sportbible" الإنجليزي، مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الأنانية الكبيرة لساديو ماني
مع زميله محمد صلاح
من خلال عدم تمرير الكرة له، أثناء مباراة "الريدوز" ضد وولفرهامبتون (1-0) يوم الاثنين الماضي، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ومن جانبها، ذكرت مجلة "ذا أثليتك" البريطانية، الأسبوع الماضي أن العلاقة بين نجمي ليفربول
ليست على ما يرام، وهو الشيء الذي أكده مايكل أوين، نجم الكرة الإنجليزية السابق.
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