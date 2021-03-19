الجمعة 19 مارس 2021
توقيت مصر 18:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو مؤسف يكشف حجم الخلاف بين صلاح وماني

عاجل: هجوم بطائرات مسيرة يؤدي لاندلاع النار في مصفاة نفط بالسعودي

ليفربول يصطدم بالريال.. مواجهات نارية في دور الـ8 بدوري الأبطال

"دولة الخلافة" تلغي أحكام الشريعة وتطبق القانون السويسري(فيديو)

مفاجأة حول فيديو وفاة «سعودي» بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا

«شيخ الأزهر» تنازل عن راتبه ويخدم نفسه بشقته وأسلمت بسببه عائلة فرنسية

تفاصيل اتهام الممثل الأمريكي "أرمي هامر" بالاغتصاب

وفاة رائد لبيب.. المخرج الذي أمتعنا بـ " الكاميرا الخفية"

ملياردير غامض يسعى لانتزاع مواجهة "أنتوني جوشوا" و"تايسون فيوري" من السعودية

السعودية تضع شرط جديد وعاجل للسماح للأشخاص بالحج

ADS
 

فيديو مؤسف يكشف حجم الخلاف بين صلاح وماني

صلاح وماني
صلاح وماني
 
الجمعة، 19-03-2021 05:26 م الطيب حسين
كشف مقطع فيديو حجم الخلاف بين نجمي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح وساديو ماني. تحدثت الصحافة الإنجليزية، في الفترة الماضية، عن سوء العلاقة بينهما داخل الملعب وخارجه، بالرغم من نفي اللاعبين لذلك بشكل قاطع.

وعرض موقع "sportbible" الإنجليزي، مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الأنانية الكبيرة لساديو ماني مع زميله محمد صلاح من خلال عدم تمرير الكرة له، أثناء مباراة "الريدوز" ضد وولفرهامبتون (1-0) يوم الاثنين الماضي، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن جانبها، ذكرت مجلة "ذا أثليتك" البريطانية، الأسبوع الماضي أن العلاقة بين نجمي ليفربول ليست على ما يرام، وهو الشيء الذي أكده مايكل أوين، نجم الكرة الإنجليزية السابق.
XMA Header Image mosalah.egyptain.king on Twitter twitter.com

 

إقرأ ايضا

القرعة

ليفربول يصطدم بالريال.. مواجهات نارية في دور الـ8 بدوري الأبطال

1563877280-ebe97785-8f01-43ea-bd24-5e2116dc7e4f

حسام البدري يصدم الجميع باستبعاد أبرز نجوم المنتخب

221568

الموت يفجع طاهر محمد طاهر

أخبار متعلقة

القرعة

ليفربول يصطدم بالريال.. مواجهات نارية في دور الـ8 بدوري الأبطال

كلوب وصلاح وماني

"سينكلير": مشكلة كبيرة بين "محمد صلاح" و"ساديو ماني"

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة مدوية عن رحيل صلاح

محمد صلاح

لهذا السبب.. "محمد صلاح" لن ينضم إلى ريال مدريد أو برشلونة

محمد صلاح

رئيس ريال مدريد يفجر مفاجأة مدوية عن شراء صلاح من ليفربول

محمد صلاح

على خطى "روبي فاولر".. "محمد صلاح" يوسع استثماراته بعيدًا عن الكرة