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"سينكلير": مشكلة كبيرة بين "محمد صلاح" و"ساديو ماني"

كلوب وصلاح وماني
كلوب وصلاح وماني
 
الأحد، 07-03-2021 10:19 ص فتحي مجدي
عاد الحديث مجددًا حول الخلاف المكتوم بين النجم المصري محمد صلاح، وزميله في ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، إلى الحد الذي اعتبره لاعب سابق يمثل مشكلة كبيرة للمدير الفني يورجن كلوب.

وعلى الرغم من موهبتهما الواضحة، والتي قادتهما مع زميلهما روبرت فيرمينو إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز، لكنهما لم يقدما أفضل مستوى لهما حتى الآن هذا الموسم، حيث يواجه ليفربول صعوبة في الاحتفاظ بالبطولة الأوروبية الأولى.

وقال تريفور سينكلير، لاعب فريقي وست هام ومانشستر سيتي السابق لموقع (talkSPORT): "أشعر أن هناك مشكلة كبيرة تلوح في الأفق مع علاقة صلاح بماني.

أشعر أن ماني لاعب فريق كبير، وصلاح هو الأفضل لنفسه، وهذه مشكلة في العلاقة لفترة طويلة بالنسبة لليفربول".

وأضاف: "لقد أفلتا من العقاب حتى الآن، ولكن عندما تبدأ في التعرض للضغط والنتائج لا تسير في طريقك، عندها يمكن أن يتوتر ذلك.

هناك حقًا مشكلة صغيرة بين اللاعبين. لم يكن صلاح سعيدًا. يكون الأمر صعبًا دائمًا عندما تذهب إلى موظف سابق ويتم جلبك. الكبرياء، من شأنه أن يضر".

وتابع: "قام وكيله (صلاح) بنشر تغريدة مع نقطة توقف كاملة، لا أعرف ما إذا كان هذا يعني أن هذه هي النهاية أم ماذا. كانت مشفرة بعض الشيء.

إنه أمر مخيب للآمال لأنه من الواضح أنه يريد الحذاء الذهبي، لقد حصل على أرقام جيدة هذا الموسم ولن يساعد ذلك في قضيته".

وأوضح أنه "على الرغم من أن هذا قد يبدو أنانيًا، فهو يريد اللعب وتسجيل الأهداف لليفربول".
 

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