الجمعة، 26-02-2021
10:43 ص
فتحي مجدي
يسير
النجم المصري، محمد صلاح
، جناح ليفربول
، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي
لكرة القدم،
على خطى أسطورة "الريدز"، روبي فاولر من خلال الاستثمار في العقارات الفاخرة
بملايين الجنيهات.
وأسس
صلاح (28 عامًا)، شركتين عقاريتين، واستثمر مليوني جنيه إسترليني في شركة قابضة منفصلة،
آملاً بذلك في محاكاة فاولر (45 عامًا)، الذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون جنيه إسترليني
هذا العام من استثمارات البناء الذكية.
ويمتلك
صلاح بالفعل، أصولًا بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني في شركة صلاح البريطانية التجارية،
وربعها تقريبًا في الممتلكات، علمًا بأن رأس ماله في الشركة كان نصف مليون جنيه فقط
قبل عامين.
ويبدو
أنه مستعد للانفاق على محفظته العقارية، لمنافسة فاولر بعد إطلاق شركة (MOS Real Estate) والإيجارات (Trinity Kensington) خلال الـ 12 شهرًا
الماضية.
وقال
مصدر وفقًا صحيفة "ديلي ستار": "مو هو صاحب موقع رائع على أرض الملعب
لكنه الآن يريد أن يثبت أنه يتمتع بنفس الدرجة من الذكاء بعيدًا عن اللعبة. في (عمر)
28، هذه بعض التحركات الذكية التي يجب أن تجعله يتأهب بشكل جيد لسنوات قادمة - تمامًا
مثل أسطورة أنفيلد روبي".