الجمعة 26 فبراير 2021
توقيت مصر 12:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جسم غامض" يهدد طائرة أمريكية.. ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق

على خطى "روبي فاولر".. "محمد صلاح" يوسع استثماراته بعيدًا عن الكرة

فيديو مرعب.. لحظة إلقاء أم لأطفالها من النافذة لإنقاذهم من النار

عاجل.. وفاة المستشار طارق البشري إثر إصابته بـ "كورونا"

خفض نسبة السكر في الدم بطريقة بسيطة

تناول هذه الأغذية لتحصل علي عيون سليمة

أحذر.. كثرة التثاؤب دليل علي إصابتك بمرض خطير

شاهد.. صورتان نادرتان للملك عبد الله وهو صغير بالعقال

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يمارس الفروسية

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

على خطى "روبي فاولر".. "محمد صلاح" يوسع استثماراته بعيدًا عن الكرة

محمد صلاح
محمد صلاح
 
الجمعة، 26-02-2021 10:43 ص فتحي مجدي

يسير النجم المصري، محمد صلاح، جناح ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على خطى أسطورة "الريدز"، روبي فاولر من خلال الاستثمار في العقارات الفاخرة بملايين الجنيهات.

وأسس صلاح (28 عامًا)، شركتين عقاريتين، واستثمر مليوني جنيه إسترليني في شركة قابضة منفصلة، آملاً بذلك في محاكاة فاولر (45 عامًا)، الذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء الذكية.

ويمتلك صلاح بالفعل، أصولًا بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني في شركة صلاح البريطانية التجارية، وربعها تقريبًا في الممتلكات، علمًا بأن رأس ماله في الشركة كان نصف مليون جنيه فقط قبل عامين.

ويبدو أنه مستعد للانفاق على محفظته العقارية، لمنافسة فاولر بعد إطلاق شركة (MOS Real Estate) والإيجارات (Trinity Kensington) خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

وقال مصدر وفقًا صحيفة "ديلي ستار": "مو هو صاحب موقع رائع على أرض الملعب لكنه الآن يريد أن يثبت أنه يتمتع بنفس الدرجة من الذكاء بعيدًا عن اللعبة. في (عمر) 28، هذه بعض التحركات الذكية التي يجب أن تجعله يتأهب بشكل جيد لسنوات قادمة - تمامًا مثل أسطورة أنفيلد روبي".
 

إقرأ ايضا

20212250690

شوبير يكشف عن حالة غضب عارم داخل الأهلي

رونالدو

رونالدو ينقل “قطته” بطائرة خاصة للعلاج في إسبانيا بعد تعرضها للدهس

محمد الشناوي

الشناوي مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا أمام فيتا كلوب

أخبار متعلقة

محمد صلاح

نجم ليفربول يهاجم صلاح: لاعب أناني .. و زملاؤه بالفريق منزعجون مما يفعله

محمد صلاح

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن ينجح مع بايرن ميونخ

ليفربول ضد ليستر سيتي

ليفربول يسقط.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق (فيديو)

mohamed-salah-liverpool_d2rlyfipsy0e1lrcxvmynocf2

بالفيديو.. صلاح يسجل هدفًا عالميا في شباك ليستر سيتي

محمد صلاح

ليفربول يعلن تعاقده مع "توأم" محمد صلاح

محمد صلاح

صدمة لـ محمد صلاح بعد إعلان هذا اللاعب رحيله المفاجيء