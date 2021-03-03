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أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة مدوية عن رحيل صلاح

محمد صلاح
أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة مدوية عن رحيل صلاح
 
الأربعاء، 03-03-2021 08:21 ص أحمد عادل شعبان
كشف جون بارنز - أسطورة فريق ليفربول - عن رأيه في ضم مبابي وهالاند إلى الريدز في ظل وجود النجم المصري محمد صلاح او احتمالية رحيله.

وقال في تصريحات لصحيفة مترو: مبابي وهالاند لاعبان من طراز فريد لكن سيكونان رائعين في ريال مدريد أو بايرن ميونيخ أو أي فريق في أوروبا.

وتابع: نحن لا نحتاج مهاجمين .. لدينا النجم المصري محمد صلاح فضلا عن فيرمينو و ماني ، وذلك في إشارة إلى بقاء الثلاثي من الريدز.

واستدرك: هؤلاء الثلاثة يسجلون الكثير من الأهداف والفريق يقدم كرة هجومية مذهلة.
 

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