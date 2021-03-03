أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة مدوية عن رحيل صلاح

الأربعاء، 03-03-2021
08:21 ص
أحمد عادل شعبان
كشف جون بارنز - أسطورة فريق ليفربول
- عن رأيه في ضم مبابي وهالاند إلى الريدز في ظل وجود النجم المصر
ي محمد صلاح
او احتمالية رحيله.
وقال في تصريحات لصحيفة مترو: مبابي وهالاند لاعبان من طراز فريد لكن سيكونان رائعين في ريال مدريد أو بايرن ميونيخ أو أي فريق في أوروبا.
وتابع: نحن لا نحتاج مهاجمين .. لدينا النجم المصر
ي محمد صلاح
فضلا عن فيرمينو و ماني ، وذلك في إشارة إلى بقاء الثلاثي من الريدز.
واستدرك: هؤلاء الثلاثة يسجلون الكثير من الأهداف والفريق يقدم كرة هجومية مذهلة.