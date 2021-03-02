الثلاثاء، 02-03-2021
07:37 م
فتحي مجدي
كثيرا ما ربطت تقارير بين انتقال النجم المصري، صلاح، لاعب ليفربول
الإنجليزي إلى صفوف ريال مدريد
وبرشلونة
الإسبانيين، وزادت التكهنات في أواخر العام الماضي عندما أشار زميله السابق محمد أبو تريكة إلى أنه "غير سعيد" مع الريدز.
لكن كلا الناديين يعانيان من مشاكل مالية، ما قد يضطره إلى البقاء مع "الريدز".
وقال رامون كالديرون، رئيس ريال مدريد
الأسبق، إن لوس بلانكوس رئيس النادي لا يستطيع تحمل تكاليف صلاح.
وأضاف لـقناة (ONTime Sports) في مصر "إنه لاعب رائع وهداف. لقد ساعد ليفربول
بتقديم أفضل ما لديه، لكنني لا أعتقد أنهم سيسمحون له بالرحيل".
وتابع: "من المتوقع، إذا كان عليهم التفكير في الأمر، فإنهم سيسمحون له فقط بالذهاب من أجل الكثير من المال".
واعترف كالديرون، الذي قاد كريستيانو رونالدو إلى البرنابيو، وترأس الفريق حامل لقب الدوري الإسباني مرتين خلال السنوات الثلاث التي قضاها في منصبه، أن الريال يريد صلاح.
لكن من غير المرجح أن يتجه ريال مدريد
لشراء المهاجم المصري وفق كالديرون، مضيفًا: "صلاح مطلوب بالطبع من قبل ريال مدريد
. لكن ليفربول
سيطلب الكثير من المال، وإذا تم الانتهاء من هذه الصفقة، فسيكون ذلك مهمًا".
وتابع: "صلاح لاعب كبير يتمتع بإمكانات رائعة، وأي ناد يرغب في اكتساب مثل هذه المواهب، لكن بالنسبة لريال مدريد
لا أعتقد أن لديهم الإمكانيات المالية للتعاقد مع صلاح".
ولدى برشلونة
أيضًا مخاوف مالية، حيث أكدت الشرطة الكاتالونية أنها قامت بالعديد من الاعتقالات صباح الاثنين كجزء من تحقيق في مشاكل مالية.
وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية المقربة من برشلونة
، أن الأخير لن يضم صلاح بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، مشيرة إلى أن هذه معلومة "أكيدة".
وكان صلاح ألمح مؤخرًا إلى إمكانية انتقاله إلى برشلونة
أو ريال مدريد
، خلال حوار صحفي مع صحيفة "آس" الإسبانية.
وفاز صلاح بجائزتين من الحذاء الذهبي في ثلاثة مواسم مع ليفربول
، وهو أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفًا هذا الموسم على الرغم من معانات فريقه الحالية.
Fathy قام بالإرسال اليوم، الساعة 11:15 ص