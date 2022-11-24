الخميس 24 نوفمبر 2022
توقيت مصر 13:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إبراهيم عيسى: يجب تعليم الأطفال «الجنس» في المدارس

أحدهما إنجليزي والآخر بولندي.. هل دخل زوجي ابنتيها الإسلام؟ (صور)

إسرائيل تعتقل مصريين من مطار بن عوريون

بعد 48 ساعة زواج.. التحقيقات الأولية تكشف سبب وفاة عروسي عين شمس

ألذ أكلة.. شاهد ماذا طبخ الشيف بوراك عندما قضى يومًا كاملًا في الصحراء

بعد القفزة الأخيرة.. سعر الدولار اليوم في البنوك

50 ألف درهم.. الإمارات تقرر زيادة رواتب الموظفين

سيول تغرق شوارع جدة وتعليق العمل بجميع المدارس (فيديو)

قرار مفاجئ من شركة البيرة بسبب الكميات المكدسة بقطر بعد حظر بيعها

شاهد.. وزير الرياضة السعودي يستعرض مهاراته الكروية ويفاجئ الجميع

ADS
 

واقعة صادمة.. حكم مباراة في كأس العالم يكتشف أن الفريق 12 لاعبًا خلال المباراة

307807_0
مبابي
Native
Teads
الخميس، 24-11-2022 09:36 ص

شهدت مباراة فرنسا وأستراليا، في كأس العالم بقطر 2022، حالة نادرة في ملاعب كأس العالم، عندما سمح حكم اللقاء بتواجد 12 لاعباً في صفوف الفريق الممثل لقارة آسيا أمام بطل المونديال السابق.

في الدقيقة 73، بعد هدف فرنسا الرابع، طلبت إدارة أستراليا إجراء تبديلين من قبل الحكم الرابع، إذ شارك قرنق كول في مكان رايلي ماكغري، وكان من المفترض أن يدخل أوير مابيل بديلا لكريغ غودوين.
ولم يخرج غودوين من أرضية الملعب، ودخل الثنائي إلى أرض الملعب، واستؤنف اللعب، وبعد ثلاث لمسات بعد مواصلة اللعب، لاحظ الحكم الرابع، أو المساعد، أن أستراليا كانت تلعب مع لاعب واحد أكثر من المسموح به، وأخبر حكم اللقاء بذلك.
وأوقف الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غومز المباراة، ليأمر غودوين بالذهاب إلى مقاعد البدلاء، وتم استئناف اللعب بعد ذلك.
 

إقرأ ايضا

1808469_0

دفعها فورًا.. شوبير يعلن انتهاء أزمة كهربا

3AB0BD5C-DE04-42A1-80D2-CB716765E646

«نتنياهو» ينشر مكالمة فيديو مع «أخيه» محمد سعود لتهنئته بفوز المنتخب على الأرجنتين

MP-Noussair_Mazraoui-morocco_vs_modric-croatia-worldcup-md1

بث مباشر.. المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

أخبار متعلقة

MP-Noussair_Mazraoui-morocco_vs_modric-croatia-worldcup-md1

بث مباشر.. المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

Capture

شاهد.. السعودية تضرب الأرجنتين ( 2-1) في الشوط الثاني

مشاهدة-مباراة-السعودية-والارجنتين

موعد مباراة السعودية والأرجنتين اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

1953367_0

السنغال تسقط بهدفين أمام هولندا

elaosboa84027

منتخب إنجلترا يقسو على إيران بسداسية

يويفا-يرد-على-تصرف-رونالدو-مع-أحد-رعاة-يورو-2020

رونالدو يعقد مؤتمرًا صحفيًا مفاجئًا في قطر.. وهذا ما قاله عن «ميسي»