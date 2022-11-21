قناة مفتوحة.. موعد مباريات اليوم في كأس العالم

الإثنين، 21-11-2022
09:25 ص
تقام اليوم الاثنين 3 مباريات في بطولة كأس العالم
2022 بقطر ، إذ يلتقي
منتخب إنجلترا بنظيره إيران ضمن مباريات المجموعة الثانية ، وفي نفس المجموعة
يلتقي المنتخبين أمريكا وويلز .
مباراة السنغال
وهولندا
أما عن المباراة الأكثر بحثا على جوجل فهي لقاء السنغال
وهولندا ضمن
مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم
القنوات الناقلة لمباريات المونديال
وتذاع مباريات اليوم
الاثنين على قنوات بي ان سبورت والكأس القطرية ،
وتنطلق المباريات من الثالثة عصرا بلقاء إنجلترا وإيران على ملعب خليفة الدولي .
نفس الأمر لمباراة السنغال
وهولندا والتي تقام على الثمامة في الخامسة مساء
اليوم الاثنين ، أما مباراة أمريكا وويلز فتقام في التاسعة مساء على ملعب أحمد بن
علي المونديالي.
ويمكن مشاهدة مباريات اليوم
مباشر اون لاين عبر قناة beIN Sports HD 2 Max
وتمتلك قناة بى ان سبورت ماكس 2 حق إذاعة مباراة إنجلترا وإيران ، و
السنغال
وهولندا ، وأمريكا وويلز في بطولة كأس العالم
التى تستضيفها قطر حاليا
وتستمر حتى 18 من الشهر القادم بمشاركة 32 منتخبا.
بي إن سبورت المفتوحة
وأعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت إذاعة 22 مباراة في بطولة كأس العالم
قطر
2022 على قناتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات ومن ضمن مباريات اليوم
التي
تذاع عبر القناة المفتوحة هي أمريكا وويلز .