تهديد خطير.. رد غير متوقع من مرتضى منصور منصور على هزيمة الزمالك

الأربعاء، 18-05-2022
10:19 ص
هدد
مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك
، بالإنسحاب من الدوري المصري هذا العام، في حالة
عدم نقل مبارياته خارج ملعب ستاد القاهرة.
وقال
مرتضى منصور
في تصريحات مع برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس: "الزمالك
خسران من قبل ما يدخل المباراة أصلاً".
وتابع:
"لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أبلغونى شخصيًا برغبتهم فى عدم اللعب
باستاد القاهرة".
واختتم:
“طلبنا تغيير استاد القاهرة، واستاد الدفاع الجوى وبتروسبورت وافقوا”.
وقال
الإعلامي هاني حتحوت في تصريحات عبر قناة “صدى البلد” في برنامجه “الماتش”: “ ردود
الفعل للخسارة تبدو أصعب عن المباراة الماضية".
وتابع:
“ حيث كان يرى رئيس الزمالك
أن الخسارة الماضية طبيعية، ولكن في خسارة اليوم يهدد
بالإنسحاب من الدوري المصري في حالة عدم الحصول على الموافقات الخاصة بنقل مباريات
الفريق خارج ملعب ستاد القاهرة”.
وأضاف:
“رئيس الزمالك مرتضى منصور
يرى أن الملعب لم يمثل فأل حسناً على الفريق ويطالب
بتغييره سواء محلياً أو قارياً”.
وأختتم:
“أرى أنه لن يحدث انسحاب ولكن ذلك للضغط على تغيير ملعب الزمالك
إلى ملعب أخر”.
وخسر
نادي الزمالك
من طلائع الجيش
بهدف للاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار
الجولة الـ 19 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.