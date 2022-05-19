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جمال الغندور: هدف الأهلي في البنك الأهلي صحيح لهذا السبب

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جمال الغندور
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الخميس، 19-05-2022 11:12 ص

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن هدف فريق الكرة بالنادي الأهلي في مرمى البنك الأهلي "صحيح"، مشيرًا إلى أنه ما كان يجب على الفار التدخل في لقطة الهدف.
وتابع الحكم الدولي السابق خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، يجوز إعادة تنفيذ الكرة في حالة اكتشافها من قبل الحكم بعد لحظة من لعبها، ولكن تدخل الفار في هذه اللقطة ليس قانونيًا ويندرج تحت بند الخطأ في الإجراءات.
وأكمل الغندور، لقطة هدف الأهلي شابها حالة من اللبس بين حكم الساحة وكذلك غرفة الفار، لذلك هدف الأهلي في مرمى البنك الأهلي صحيح.
وأوضح الغندور، إلغاء الهدف ليس خطأ في تنفيذ القانون وإنما في الإجراءات لذلك يبقى الوضع على ماهو عليه، ولن يتم احتساب المباراة لصالح الأهلي.
وعن تدخل الونش مدافع الزمالك، على مهاجم طلائع الجيش داخل منطقة جزاء في مباراة الثلاثاء الماضي، أكد جمال الغندور أن هذه اللقطة ركلة جزاء صحيحة مليون بالمئة لصالح طلائع الجيش.
 

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