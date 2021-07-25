بنات مصر تحتل المركز الـ 40 و الـ 41 في بطولة الرماية

الأحد، 25-07-2021
09:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
احتلت اللاعبة رضوي عبد اللطيف
و اللاعبة هالة الجوهري
المركزين الـ 40 و
الـ 41 في بطولة الرماية
لبطولة الأولمبياد المقامة في طوكيو
.
و كانت رضوي قد انهت مشاركتها في منافسات 10 متر مسدس
هواء في أولمبياد طوكيو
2020 بالمركز الـ40 ، بمجموع 560 ومتوسط 9.333، حيث كانت نتيجة
المجموعة بمجموع 93 وبمتوسط 9.3 ، والمجموعة الثانية بمجموع 97 بمتوسط 9.7، وجاءت مجموع
رميات المجموعة الثالثة 90 وبمتوسط 9.0 ، والمجموعة الرابعة بمجموع 92 بمتوسط 9.2 ،
والمجموعة الخامسة بمجموع 95 وبمتوسط 9.5، حسبما نشرت" يالا كورة".
أما اللاعبة هالة الجوهري
أنهت منافساتها بنفس مجموع ومتوسط
لاعبتنا المصرية الآخرى رضوى عبداللطيف، لتصبح بالمركز الـ41، وحققت هالة الجوهري
في
المجموعة الأولى مجموع 92 بمتوسط 9.2 والثانية بمجموع 94 بمتوسط 9.4 والثالثة بمجموع
95 وبمتوسط 9.5، والمجموعة الرابعة جاءت بمجموع 96 أي بمتوسط 9.6 ، أما المجموعة الخامسة
انتهت بمجموع 92 وبمتوسط 9.2.