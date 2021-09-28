ليفربول يضرب بورتو بخماسية نارية.. وصلاح يسجل هدفين

الثلاثاء، 28-09-2021
07:32 م
أكتسح فريق ليفربول
منافسه بورتو
بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .
أحرز محمد صلاح
هدف ليفربول
الأول فى الدقيقة 18 من عمر اللقاء بعد متابعة رائعة من صلاح
لتسديدة كورتس جونس ليسكنها الملك المصري فى شباك بورتو
.
وعزز ساديو ماني النتيجة فى الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية ميلنر المتقنة.
وعاد محمد صلاح
وأحرز الهدف الثالث لليفربول
و الثاني له فى شباك بورتو
فى الدقيقة 60.
وأحرز بورتو
الهدف الأول فى شباك ليفربول
عن طريق اللاعب تيرمي فى الدقيقة 72.
وعزز ليفربول
التقدم عن طريق فيرمينيو فى الدقيقة 74 بالهدف الرابع لتصبح النتيجة 4-1.
وفى الدقيقة 82 عزز فيرمينو النتيجة بإحرازه الهدف الخامس .
وبتلك النتيجة يتصدر ليفربول
المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد بورتو
عند نقطة وحيدة فى المركز الرابع.