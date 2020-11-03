أول تعليق لأمير مرتضى بعد انتهاء أزمة كهربا

الثلاثاء، 03-11-2020
01:11 م
محمد عبد الحارس
فتح أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، النار على مسئولى اتحاد الكرة، بعد انتهاء أزمة محمود عبد المنعم "كهربا
"، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.
وكتب أمير عبر "تويتر" :"لجنة الانضباط غرمتني ٥٠ ألف جنيه علشان كتبت البوست اللي عزيت فيه مدرب فارسكور.. وعضو اللجنة الخماسية اشتبك مع لاعب عالهواء مباشرة واللاعب مسك فيه وبعد كده راحوا اتحاد الكرة شربوا ليمون واتصالحوا والموضوع خلص من غير ما نعرف مين الغلطان والدنيا اتلمت!! حاجة تقرف".
وكان هناك اشتباك بالأيدي وقع بين "كهربا
" ومحمد فضل، ممثل اتحاد الكرة أثناء تتويج الأهلى بالدورى الخامس له على التوالي والـ 42 فى تاريخه.
ونشر أمير نص التغريدة التى سبق ونشرها عن مدرب فارسكور والذى، حيث جاء نص هذه التغريدة كما يلي "خالص التعازي لأسرة الكابتن أكرم حفيلة ونادي فارسكور ربنا يرحمه طبعًا الموت علينا حق والحرص على الارواح بوجود سيارة اسعاف ودكتور في الملعب ده برضه حق.. هل اتحاد الكرة هيعلن مسئوليته وتقصيره ويفتح تحقيق ولا بالنسبة لهم مصنفين البني ادمين درجات زي المسابقات اللي بينظموها!!.