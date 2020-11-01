ينتظر صانع العاب النادى الأهلى محمود "كهربا"، عقوبة وفقا للائحة الانضباط بالإيقاف تصل إلى ٣ مباريات والغرامة المالية التى تصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك وفقا المادة 23 بلائحة الانضباط التى تعاقب الإهانة أو الإساءة أو التهديد لأي من أعضاء اتحاد الكرة أو مجلس الإدارة.

ونشبت مساء أمس الخناقة بين اللاعب وبين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية، عقب تتويج الأهلي باللقب الـ42.

كان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة قرر تقديم مذكرة إلى مجلس الإدارة ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى.

واستند محمد فضل فى مطالبته إحالة كهربا إلى لجنة الانضباط، حيث استند في شكواه إلى قيام اللاعب بالإساءة لممثل اتحاد الكرة في مراسم حفل تتويج الأهلي بدرع الدورى.