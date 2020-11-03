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تعليق ناري لـ"المستكاوي" أزمة كهربا ومحمد فضل.. هذا ما قاله

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كهربا وفضل
 
الثلاثاء، 03-11-2020 12:25 ص المصريون ـ متابعات
قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، ساخراً في معرض تعليقة على أزمة كهربا ومحمد فضل أنه فوجيء بتطورات الأزمة حيث أنه شاهد البيان الصادرعن الاتحاد ثم توجه للصلاة وفوجئت بعدها أن مافيش بيان.
واستطرد في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً"الحمد لله إنهم إتصالحوا  وأنا رايت  المشهد وهي خناقة في إحتفالية ملهاش مبرر على الاطلاق  وحاجة تزعل  لما نشوف  إشتباك بين مسؤول كروي ممثل لاتحاد الكرة ولاعب .. مش عارف اقول غيه نرفزة ملعب مثلاً ؟ أنا بتريق من شدة زعلي وحزني بتريق ".
وأكمل قائلاً "الموضوع  ده  مش لازم يكبر أوي  ويمثل إساءة للطرفين مايصحش حد في منصب محمد فضل يشتبك مع لاعب سواء بحسن أو سوء نية  دي مسألة لاتجوز على الاطلاق وهو مشهد مؤسف ومخجل  ومش هدور مين الي غلطان ؟ ".
وأردف "  الموضوع شهد ربكة كبيرة ولقينا التناقض وفقاً للعواطف  مسيطر على الاحداث لايوجد بها  فكرة للمباديء  والسلوك الذي يجب أن يلتزم به الجميع في سلوكهم تجاه بعضهم البعض .. عمرنا ماشفنا  منظر زي ده في أي إحتفالية في الدنيا ".
وشدد على أن تنظيم الامور يحتاج لناس  تعي وتفهم قائلاً "مش محتاج لجنة منظمة خالص ولا أي لجنة كانت هتمنع اشتباك زي ده  الموضوع محتاج ناس فاهمة  والمسؤول لازم يكون مسؤول".
 

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