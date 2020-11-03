الثلاثاء، 03-11-2020
02:33 م
محمد عبد الحارس
تدرس لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حفظ الشكاوي المتبادلة بين النادي الأهلي ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية
بعد جلسة الصلح التى أقيمت أمس بمقر الاتحاد بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والمسئولة.
وقال الاتحاد كتب عبر "فيس بوك": حضر محمود عبد المنعم (كهربا
) مساء أمس إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره لفضل كأخ أكبر له.
من جهته تفهم محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ ما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في إعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير، وتمنى محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.