على الثالث والرابع.. موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة

الخميس، 16-12-2021
10:01 ص
أصبح منتخب مصر
الأول لكرة القدم على موعد مع مباراة قوية أمام المنتخب
القطر
ي السبت المقبل فى إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لبطولة كأس العرب
.
ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم
السبت المقبل وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المفتوحة والكاس القطر
ية وأون
تايم سبورت .
وتلقى منتخب مصر
الخسارة بهدف دون رد أمام تونس فى مباراة نصف نهائي كأس
العرب ، بينما فاز المنتخب الجزائري على حساب قطر
بهدفين مقابل هدف .
وتعد تلك المواجهة بين مصر
وقطر
هي الأولى بالنسبة للمنتخبين كمباراة رسمية
حيث التقي المنتخبان 9 مرات من قبل في مباريات ودية .