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على الثالث والرابع.. موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة

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مصر
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الخميس، 16-12-2021 10:01 ص

أصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد مع مباراة قوية أمام المنتخب القطري السبت المقبل فى إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لبطولة كأس العرب .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم السبت المقبل وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المفتوحة والكاس القطرية وأون تايم سبورت .
وتلقى منتخب مصر الخسارة بهدف دون رد أمام تونس فى مباراة نصف نهائي كأس العرب ، بينما فاز المنتخب الجزائري على حساب قطر بهدفين مقابل هدف .
وتعد تلك المواجهة بين مصر وقطر هي الأولى بالنسبة للمنتخبين كمباراة رسمية حيث التقي المنتخبان 9 مرات من قبل في مباريات ودية .
 

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