أول تعليق من تركي اّل الشيخ عقب تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

السبت، 24-10-2020
12:31 ص
المصريون ـ متابعات
هنأ تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، جماهير النادي الأهلي ببلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وفاز الأهلي على الوداد
بثلاثية في إياب نصف النهائي، بعدما حقق بطل مصر الانتصار في الدار البيضاء بثنائية في الذهاب.
ونشر اّل الشيخ صورة لشعار النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقاً:«مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم.. وان شاء الله التاسعه في الجزيرة».
وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك والوداد
لمعرفة منافسه في النهائي الأفريقي.