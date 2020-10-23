مدرب الوداد: السر في محمد الشناوي

الجمعة، 23-10-2020
03:46 م
الطيب حسين
أكد الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، المدير الفني لفريق الوداد
المغربي، أن فريقه أدى أداءً جيدًا أمام الأهلي في ذهاب دور نصف نهائي أبطال إفريقيا.
وبحسب صحيفة "المنتخب المغربية، فإن المدرب الأرجنتيني، قد صرح بأن فريقه أهدر قرصًا عديدة، والدليل على ذلك اختيار محمد الشناوي
حارس مرمى الأهلي نجم المباراة.
وأوضح: "أهدرنا فرصا عديدة والدليل اختيار حارسهم محمد الشناوي
نجما للمباراة، ما يعني أننا وضعناه تحت الضغط والاختبار".
وذكر أنه : "المؤسف هو كوني تابعت تحاليل جميعها نالت من الوداد
وكأنه كان شبحا في المباراة، لقد أهدرنا ضربة جزاء كان بإمكانها تغيير واقع المواجهة بالكامل ومعه تغيير النقاش الدائر حاليا".
وبلتقي الأهلي والوداد
على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لدوري الأبطال.