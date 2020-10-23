الجمعة 23 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تقارير سعودية تحسم الجدل حول انتقال حجازي لاتحاد جدة

السعودية تعلن موقفها من وقف إطلاق النار بليبيا

عاجل.. اتفاق السودان و إسرائيل على تطبيع العلاقات

الاتحاد الإفريقي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

تحذير قوي من أمير سعودي بشأن "كورونا" في بلاده

ارتفاع حاد للدولار أمام الجنيه.. العملة الخضراء تنتفض

مدرب الوداد: السر في محمد الشناوي

حمد غدير: نادي الظفرة يستعد بقوة للفعاليات الجديدة

"البرغوث" يزين قائمة برشلونة استعدادا لـ الكلاسيكو

حقيقة وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

ADS
 

مدرب الوداد: السر في محمد الشناوي

1565183565-451fbcb4-6ca1-4b13-83d7-23c133f5a7db
الشناوي
 
الجمعة، 23-10-2020 03:46 م الطيب حسين
أكد الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أن فريقه أدى أداءً جيدًا أمام الأهلي في ذهاب دور نصف نهائي أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة "المنتخب المغربية، فإن المدرب الأرجنتيني، قد صرح بأن فريقه أهدر قرصًا عديدة، والدليل على ذلك اختيار محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي نجم المباراة.

وأوضح: "أهدرنا فرصا عديدة والدليل اختيار حارسهم محمد الشناوي نجما للمباراة، ما يعني أننا وضعناه تحت الضغط والاختبار".

وذكر أنه : "المؤسف هو كوني تابعت تحاليل جميعها نالت من الوداد وكأنه كان شبحا في المباراة، لقد أهدرنا ضربة جزاء كان بإمكانها تغيير واقع المواجهة بالكامل ومعه تغيير النقاش الدائر حاليا".

وبلتقي الأهلي والوداد على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لدوري الأبطال.
 

إقرأ ايضا

أحمد حجازي ووالدته

تقارير سعودية تحسم الجدل حول انتقال حجازي لاتحاد جدة

برشلونة وريال مدريد

برشلونه يعلن القائمة النهائية لمواجهة ريال مدريد

2020_10_20_23_2_16_443

"البرغوث" يزين قائمة برشلونة استعدادا لـ الكلاسيكو

أخبار متعلقة

176

"فتحى" يحل محل "معلول" أمام الوداد المغربى

ارشيف

التشكيل المتوقع للأهلي والوداد فى معركة نصف النهائى

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة للأهلي والوداد المغربي

ارشيف

تعرف على زى الأهلى أمام الوداد المغربى

ارشيف

"كاف" يجرى قرعة نهائى دورى الأبطال

شوبير

"شوبير" يكشف مفاجآت الأهلي أمام الوداد المغربي