طلب مفاجئ من «كيروش» لاتحاد الكرة قبل المباراة الفاصلة

الخميس، 18-11-2021
01:29 م
طالب البرتغالى كارلوس كيروش
، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول
لكرة القدم، اتحاد الكرة
بخوض المباراة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم
2022 على استاد القاهرة.
ويرى كيروش
أن استاد القاهرة هو الملعب الأنسب فى مصر لاستضافة
المباراة الفاصلة فى ظل الجودة الجيدة للأرضية الخاصة به، بجانب رغبته فى حضور أكبر
قدر من الجماهير فى المباراة.
وأسدل الستار على المنافسات الأولية من التصفيات الأفريقية
المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر بتأهل 10 منتخبات قوية للمرحلة الأخيرة من التصفيات
المؤهلة للمونديال.
وتتكون المنتخبات المتأهلة من مصر والسنغال والمغرب والجزائر
وتونس ونيجيريا وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالى.
وبات الجميع مترقبا ومنتظرا ما ستسفر عنه قرعة المواجهات
المباشرة لتحديد المنتخبات الأفريقية المتأهلة بشكل رسمي إلى كأس العالم، وأكدت العديد
من التقارير أن قرعة المرحلة النهائية من التصفيات خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر
المقبل.