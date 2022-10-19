صورة صادمة.. لاعب شهير يشرب سجائر على دكة البدلاء أثناء المبارة

الأربعاء، 19-10-2022
10:30 ص
أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي، إيقاف لاعب
ه البلجيكي المخضرم رادجا
ناينجولان بعد تدخين السجائر
الإلكترونية على مقاعد البدلاء.
وقال النادي البلجيكي في بيان رسمي إن اللاعب
رادجا ناينجولان تم إيقافه
إلى أجل غير مسمى بسبب "السلوك العام الذي انعكس بشكل سيء على الفريق".
وحسب شبكة "ESPN" نقلا عن وسائل
إعلام بلجيكية، فإن ناينجولان شوهد وهو يدخن سيجارة إلكترونية على مقاعد البدلاء
قبل الخسارة 3-0 أمام ستاندارد لييج يوم الأحد الماضي.
وأتم أنتويرب بيانه: "تم التوصل إلى اتفاقيات واضحة أيضًا بشأن ما
يفعله نادينا وما لا يتوقعه من اللاعب
، والنادي لن يعلق أكثر لأن الفريق يركز على
الاستعداد للمباريات المقبلة ضد أوستنده وجينك".
من جانبه، قال ناينجولان عبر حسابه على "إنستجرام" إنه "آسف
جدًا بسبب هذا التصرف".
وأضاف صاحب الـ34 عاما: "النادي اتخذ قرارا لا يمكنني سوى قبوله، رغم
أنني أعتقد أنه قد يكون قاسيا بعض الشيء بالنسبة لي، لكنني سأحاول المساهمة بطريقة
أو بأخرى".