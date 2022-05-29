الإثنين 30 مايو 2022
توقيت مصر 02:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بإعفاء وزراء ومسؤولين

فنانة شهيرة: رأيت جميع الأنبياء في المنام وهذا ما حدث بيني وبين السيدة رُقية

هكذا قتل نجل وزيرة الهجرة زميليه في أمريكا.. إليكم صور الضحايا ومشاهد من الجريمة

بالفيديو.. مشجعو ريال مدريد في القاهرة يهتفون ضد «صلاح» بألفاظ نابية

ليفربول: تعرضنا لأسوأ الهزائم وهذا ما سيفعله «كلوب» بقوة

كلمات الأغنية التي تسببت في اغتيال المطرب أحمد بحور

شاهد أغلى قطعة لحم في العالم من «البقرة المُدللة».. كم يبلغ سعرها؟

شيرين ترد على عودتها لـ حسام حبيب وتحسم الأمر بكل جُرأة

نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تغريدة عن محمد أبوتريكة

الدولار يسجل هذا الرقم في بداية تعاملات اليوم الأحد

ADS
 

فيديو يكشف رد فعل صلاح عقب الهزيمة من ريال مدريد

Fh57R
صلاح
Native
Teads
الأحد، 29-05-2022 10:24 ص

 خيم الحزن على النجم المصري، محمد صلاح، بعد خسارة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد.

وقدم النجم المصري أداء جيدا في المباراة، وأتيحت له العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكن حارس نادي ريال مدريد، تيبو كورتوا، الذي كان أفضل لاعب في اللقاء، تصدى ببراعة لكل محاولات الفرعون المصري، فيما تكفل البرازيلي، فينيسيوس جونيور، بتسجيل هدف الفوز للريال بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو فالفيردي، في الدقيقة 59.
وظهر صلاح بعد نهاية المباراة حزينا ومتحسرا على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية ضد نفس الفريق، حيث كان الريال قد هزم ليفربول في نهائي العام 2018.

وبهذا التتويج، عزز ريال مدريد رقمه القياسي وأصبح بطلا لأوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بينما حرم ليفربول من لقبه السابع في المسابقة القارية ومن تحقيق الثلاثية هذا الموسم، ليكتفي بالتالي بلقبي مسابقتي الكأسين المحليين، بعدما كان يحلم برباعية تاريخية، قبل أن يسلبها منه مانشستر سيتي بإحراز الدوري المحلي في المرحلة الأخيرة بفارق نقطة، وبعده النادي الملكي بالفوز عليه أمس السبت في "ستاد دو فرانس" بباريس.

 

إقرأ ايضا

4261171-2022-04-24T172710Z_1195908343_UP1EI4O1CH7U8_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-LIV-EVE-REPORT

ليفربول: تعرضنا لأسوأ الهزائم وهذا ما سيفعله «كلوب» بقوة

996619_0

إعلام إسباني يسخر من صلاح.. ماذا قال؟

191250

تصريح مفاجئ من كلوب بعد الهزيمة: احجز لنا فندق في اسطنبول

أخبار متعلقة

191250

تصريح مفاجئ من كلوب بعد الهزيمة: احجز لنا فندق في اسطنبول

1506858_0

ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.. تفاصيل المباراة

138-105834-time-liverpool-real-madrid-champions-league-final_700x400

جميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

image

«ماني» يودع ليفربول بعد نهائي أبطال أوروبا اليوم ويرحل لنادٍ كبير

medium_2022-05-24-3e909d2448

محمد صلاح يرد على بنزيما: لو كنت مكاني لقولت نفس الكلام

cdn4.premiumread

ماني يهاجم صلاح: عليه أن يتحدث عن نفسه فقط